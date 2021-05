FIPILI Horror Festival 2021: al via i concorsi per corti e racconti

Al via l'apertura dei bandi di concorso per cortometraggi e racconti della decima edizione del FIPILI Horror Festival 2021, la manifestazione horror toscana che tornerà in autunno.

Il FIPILI Horror Festival 2021 giunge alla decima edizione e apre le iscrizioni per i suoi bandi di concorso. Ormai un appuntamento consolidato nel panorama nazionale per gli appassionati del genere, il festival con la sua sezione dedicata ai concorsi si conferma una importante vetrina internazionale; come confermato dal caso del vincitore della scorsa edizione 2020, il cortometraggio Ferine di Andrea Corsini, che in concorso anche a Venezia, è stato selezionato nei sei progetti a Cannes Frontiers come unica opera italiana nel programma "proof of concept" per l'espansione a lungometraggio dal titolo "Beasts of prey".

All'insegna del dualismo che caratterizza il festival sono attive due tipologie di concorso: una per il cinema e una per la letteratura. Il concorso video riservato ai cortometraggi (durata massima 666 secondi), si divide in due categorie dedicate ai cortometraggi nazionali: "horror - thriller" & "fantasy - fantascienza". Per chi ama la scrittura è aperto il concorso "La paura fa 90... (righe)" dedicato a racconti brevi, condensati in un massimo di novanta righe di testo. Le short stories dovranno avere come fulcro tematico la paura, declinata in un genere a piacere: horror, giallo, thriller, fantascienza, noir.

I cortometraggi dovranno pervenire entro la data di scadenza fissata al 15 agosto 2021 e saranno successivamente esaminati da una giuria costituita da esperti del settore, che selezioneranno le opere finaliste che verranno poi proiettate durante i giorni della manifestazione. Qualche giorno in più invece per far pervenire i racconti: la scadenza è il 29 agosto 2021.

Per i vincitori della categoria video sono in palio i seguenti premi: Miglior cortometraggio horror/thriller (€ 500), Miglior cortometraggio fantasy/fantascienza (€ 500); verranno inoltre premiati le migliori interpretazioni, i miglior soggetti e i migliori effetti speciali in ogni categoria. Gli autori dei primi tre racconti classificati al concorso letterario riceveranno rispettivamente € 500, € 250 e € 150. La fase finale di tutti i concorsi si svolgerà in autunno durante il FIPILI Horror Festival 2021 a Livorno. Tutte le ulteriori informazioni ed i bandi di concorso completi sono scaricabili dal sito www.fipilihorrorfestival.it.

Anche questa edizione si propone di continuare a spaventare, intrattenere e far riflettere il pubblico, presentando attraverso prodotti cinematografici e letterari le infinite forme della paura; come sempre il programma avrà i suoi punti fermi negli appuntamenti della presentazione dei cortometraggi in gara, della proiezione di film cult ed anteprime nazionali, nelle masterclass con professionisti, nei reading di opere letterarie, nelle mostre di arte contemporanea e nei tantissimi ospiti. Gli eventi avranno luogo (possibilmente in presenza) nel prossimo autunno, presso il cinema 4Mori così come nell'edizione precedente, ma è in lavorazione anche la costruzione di una piattaforma online che permetterà di assistere alle iniziative del festival anche in streaming da casa. Nei suoi nove anni di vita il Festival ha visto una crescente partecipazione, ha conosciuto e fatto conoscere talentuosi registi emergenti e non, e ha accolto ospiti di grande rilievo, sia italiani che stranieri. Per citarne alcuni: Dario Argento, Pupi Avati, Lamberto Bava, Donato Carrisi, Federico Frusciante, Elio Germano, i Manetti Bros, Tim Willocks e Ruggero Deodato.

Tutte le informazioni sul sito ufficiale www.fipilihorrofestival.it.