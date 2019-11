Fiorello: Viva RaiPlay stasera su Rai1 e RaiPlay

Fiorello torna stasera su Rai1e RaiPlay con Viva RaiPlay, il nuovo show che andrà in onda contemporaneamente anche in streaming, e dal 13 novembre sarà solo sulla piattaforma.

Alle 20:30 in punto, dopo il Tg1 di oggi, 4 novembre, partirà Viva RaiPlay!, l'attesissimo nuovo varietà di Fiorello, un appuntamento quotidiano di 15 minuti che sarà in onda su Rai1 e RaiPlay per cinque giorni, fino all'8 novembre. Sarà un'anteprima dello show di 50 minuti che dal 13 novembre si vedrà in esclusiva sulla rinnovata piattaforma della Rai ogni mercoledì, giovedì e venerdì, sempre alle 20.30. Nella multilocation di via Asiago 10, storica sede di Rai Radio, andrà in scena un insolito e innovativo varietà, dove per varietà s'intende proprio la contaminazione e la diversificazione di stili, idee e linguaggi portati in scena da Fiorello.

Il flusso di ospiti darà vita ad un imprevedibile spettacolo nello spettacolo con grandi nomi del mondo della musica e giovani star del web che si alterneranno sul palco, anzi sui palchi, di Viva RaiPlay. Al fianco di Fiorello ci sarà un variegato cast composto da vecchie e nuove conoscenze: l'immancabile maestro Enrico Cremonesi, Danti, gli Urban Theory, i Gemelli di Guidonia, l'attore e regista Phaim Bhuiyan, un inedito Vincenzo Mollica e il tiktoker da 7 milioni di follower Luciano Spinelli.