Fiorello lascia il futuro del suo show in sospeso: Cosa riserva la prossima stagione di Viva Rai 2?

Viva Rai 2 ha concluso oggi la sua prima trionfale stagione. Fiorello ha salutato il pubblico, ma il suo arrivederci ha allarmato i fan. Il conduttore ha menzionato problemi da risolvere senza dare la certezza assoluta del ritorno del morning show su Rai 2.

Fiorello è stato il grande vincitore di questa stagione televisiva: Viva Rai 2 ha occupato una fascia oraria che, fino al giorno prima, garantiva a Rai 2 uno share dell'1%. Tuttavia, lo showman, grazie al suo talento, è stato in grado di portare lo share al 14%, facendo compagnia al pubblico con ospiti e gag, dimostrando di essere il numero uno dell'intrattenimento.

Oggi è andata in onda l'ultima puntata della prima stagione del morning show, e il saluto del conduttore ha allarmato i fan. Fiorello, infatti, non ha dato per scontato il suo ritorno, accennando a problemi da risolvere, senza specificare quali.

"Grazie al pubblico. Andiamo a fare il gran finale di questa stagione. Nella speranza che ci possa essere una second stagione, se riusciamo a risolvere qualche problema. Magari ci si vedrà all'inizio dell'inverno", ha detto lo showman.

Nel saluto finale, Fiorello ha ringraziato anche la piattaforma streaming della Rai, dove sono disponibili tutte le puntate del morning show, e la rete ammiraglia che ha trasmesso le repliche. "Grazie al pubblico che si è svegliato la mattina per guardarci, grazie a coloro che ci hanno seguito su RaiPlay, a quelli che ci hanno guardato su Rai 1 e ai Tg che hanno parlato di noi".