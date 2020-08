Fiore di cactus, stasera su RAI Movie il film con Ingrid Bergman e Walter Matthau

Stasera su RAI Movie alle 21:10 si ride con Fiore di cactus, una commedia datata 1969 ma che ha conservato ancora oggi intatto il suo fascino grazie all'interpretazione degli indimenticabili protagonisti: Walter Matthau, Ingrid Bergman e Goldie Hawn.

Julian Winston è un dentista playboy che per evitare il matrimonio con una dolce fanciulla più giovane di lui, si finge sposato. Quando la ragazza tenta il suicidio Julian le promette che la sposerà dopo aver divorziato. Trovandosi costretto chiede alla sua assistente di fingersi sua moglie. L'imprevista avventura fa nascere a sorpresa l'amore tra i due.

Il 23 settembre del 1964 al Théâtre des Bouffes-Parisiens andò in scena per la prima volta la commedia Fiore di cactus, da cui è tratto il film diretto da Gene Saks. Al fianco di Walter Matthau, Ingrid Bergman e Goldie Hawn nel cast di Fiore di cactus troviamo Jack Weston, Rick Lenz, Vito Scotti, Irene Hervey, Eve Bruce, Irwin Charone e Matthew Saks. Grazie a questo film Goldie Hawn vinse il premio Oscar come miglior attrice non protagonista.