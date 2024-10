Finn Wolfhard vorrebbe presentare il Saturday Night Live: "Sarebbe davvero figo ospitare una band indie rock"

Uno dei sogni nel cassetto di Finn Wolfhard è quello di salire sul palco dello Studio 8H del Saturday Night Live. L'attore di Stranger Things sarà nel cast del film di Jason Reitman che racconta i 90 minuti precedenti alla messa in onda della prima puntata dello show.

Nell'intervista rilasciata a People, Wolfhard ha svelato quale momento del SNL gli piacerebbe ricreare o rivisitare in una nuova puntata dello show, citando lo sketch dell'Underground Rock Festival, che seguiva un festival di hardcore rock e rap con D.J. Supersoak e Lil' Blaster, interpretati da Jason Sudeikis e Nasim Pedrad.

Conduttore

"Erano i presentatori di questo terribile festival metal e facevano spot a tema per annunciare il programma" spiega l'attore canadese "L'ho guardato di recente e l'ho trovato così divertente, perché era solo una scusa per nominare una serie di band a caso. Penso che sarebbe divertente riportare in vita quello sketch".

Nel caso in cui gli venisse concessa l'opportunità di presentare il SNL, Finn Wolfhard ha pensato all'ospite ideale:"Penso che sarebbe divertente avere una band indie rock o una band alternative degli anni '90. Sarebbe davvero figo".

Finn Wolfhard sarà nel cast di Saturday Night insieme a Gabriel LaBelle nel ruolo di Lorne Michaels, Dylan O'Brien nel ruolo di Dan Aykroyd, Cory Michael Smith, nel ruolo di Chevy Chase e Lamorne Morris nel ruolo di Garrett Morris. Il cast principale include anche Ella Hunt nei panni di Gilda Radner, Emily Fairn nel ruolo di Laraine Newman, Kim Matula nel ruolo di Jane Curtin e Matt Wood nelle vesti di John Belushi.

Il cast è talmente ricco che non si possono dimenticare Nicholas Podany nel ruolo di Billy Crystal, Nicholas Braun nel ruolo di Jim Henson, Kaia Gerber nel ruolo di Jacqueline Carlin, con Rachel Sennott, Cooper Hoffman, Willem Dafoe e J.K. Simmons.