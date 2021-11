Finn Wolfhard di Stranger Things sta lavorando al suo primo film da regista

Finn Wolfhard, l'attore che interpreta Mike Wheeler in Stranger Things, ha rivelato che sta attualmente lavorando al suo primo lungometraggio come regista.

L'interprete di Mike Wheeler in Stranger Things, Finn Wolfhard, ha dichiarato di aver iniziato a lavorare alla regia del suo primo film: intervistato da NME, l'attore ha rivelato che la pellicola sarà un "horror-commedia-slasher" anche se non ha ancora voluto svelare ulteriori dettagli.

Ghostbusters: Legacy, Finn Wolfhard, Mckenna Grace e Logan Kim di fronte alla Ecto-1

Il progetto senza titolo sarà il primo lungometraggio come regista per Wolfhard, anche se la star, all'inizio di quest'anno, ha scritto e diretto Night Shifts: un cortometraggio molto apprezzato su una rapina in un negozio che viene deragliata.

A quanto pare questo è un periodo impegnativo per Finn: Non solo la sua band, The Aubreys, ha pubblicato il loro album di debutto "Karaoke Alone" lo scorso 5 novembre, ma l'attore ha anche un ruolo da protagonista in Ghostbusters: Legacy che uscirà nei cinema il 18 novembre.

Il cardellino: Finn Wolfhard in una scena del film

Inoltre, c'è la questione della quarta stagione di Stranger Things, che a quanto pare vedrà il personaggio di Wolfhard far visita a qualcuno: "Sono molto fortunato perché faccio cose che mi piacciono molto. Ne sono orgoglioso e spero che le persone continuino ad ingaggiarmi, ma di sicuro mi sto divertendo". L'attore ha concluso l'intervista rivelando che la nuova stagione della serie è "la più oscura tra quelle realizzate finora."