Finn Wolfhard, star di Stranger Things, protagonista di Rules for Werewolves

Finn Wolfhard sarà il protagonista di Rules For Werewolves, un thriller ispirato all'omonimo cortometraggio che verrà presentato in anteprima al SXSW nella città di Austin.

Le riprese si svolgeranno negli ultimi mesi del 2020 o all'inizio del 2021 e tra i produttori ci saranno Peter Harvey, Jonathan Duffy e Kelly Williams.

La sceneggiatura sarà scritta da Kirk Lynn e sarà ispirata al suo primo romanzo. La regia sarà di Jeremy Schaulin-Rioux, già autore del cortometraggio. Al centro della trama ci saranno i rituali e le azioni di un branco di teenager selvaggi che si introducono in una nuova casa, lasciando qualcosa (o qualcuno) che dovranno trovare i poliziotti.

Finn Wolfhard, star della serie Stranger Things, ha dichiarato: "Questo corto rappresenta la mia quarta collaborazione con Jeremy Schaulin-Rioux: è uno dei registi canadesi con maggior immaginazione e non vedo l'ora di collaborare nuovamente con lui mentre prendiamo il provocatorio testo di Kirk Lynn ed espandiamo questo corto in un film davvero forte che riflette le vite dei teenager in un'epoca folle e piena di ansia".

Il regista ha aggiunto: "Rules For Werewolves è il tipo di film che voglio disperatamente vedere e realizzare, specialmente con un dream team composto da Kirk, Finn, il nostro team della produzione, Boldly e Kelcey Mawema come co-star. Presentare il corto al SXSW è un modo davvero entusiasmante per condividere uno sguardo di questo fantastico nuovo mondo".