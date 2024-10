Finn Wolfhard afferma di aver incontrato un fantasma durante le riprese di IT: "È stato spaventoso"

Pennywise non è la sola presenza che ha terrorizzato Finn Wolfhard sul set di IT di Andy Muschietti. L'attore canadese ha partecipato al Great Ghost Search e ha ricordato di aver visto uno spirito sul set del film horror del 2017.

Conosciuto per il personaggio di Mike Wheeler in Stranger Things, ruolo nel quale tornerà per la quinta e ultima stagione il prossimo anno, Finn Wolfhard ha interpretato Richie Tozier nel dittico cinematografico tratto dal romanzo di Stephen King.

Fantasmi sul set

"Ho partecipato a molti film e serie tv soprannaturali" ha spiegato Wolfhard "ma ironicamente non ho mai visto davvero un fantasma in piena regola. Ma c'è stato un momento, da bambino, mentre giravamo IT in questa villa abbandonata a Toronto, in cui io e altri membri del set stavamo esplorando i vari piani".

Finn Wolfhard in una scena di Stranger Things

All'improvviso è accaduto qualcosa:"Siamo saliti fino all'ultimo piano e c'era una stanza in cui abbiamo visto un uomo vestito di nero, che sembrava fare lavori da elettricista, e abbiamo pensato che fosse solo un membro della troupe. Ma poi, più tardi, abbiamo scoperto che nessuno sapeva chi fosse e nessuno lo ha mai visto".

Scherzo o verità

Finn Wolfhard non ha mai capito di cosa si trattasse:"Potrebbe essere stato qualcuno che scherzava ma sì, è stato piuttosto spaventoso" ha scherzato l'attore, che ha costruito la propria carriera su altri progetti con argomenti soprannaturali come The Turning, La famiglia Addams, Ghostbusters: Legacy e Ghostbusters: Minaccia glaciale.

Nei due film di IT, Finn Wolfhard ha recitato al fianco di Sophia Lillis, Jaden Lieberher, Wyatt Oleff, Chosen Jacobs, Jack Dylan Grazer e Jeremy Ray Taylor. La prima parte è uscita al cinema nel 2017 mentre la seconda, con l'aggiunta di un cast adulto composto da Jessica Chastain, James McAvoy, Bill Hader, Isaiah Mustafa, James Ransome e Andy Bean, è uscita nel 2019.