Final Score stasera su Canale 20 Mediaset, cast e trama del film con Pierce Brosnan

Stasera su Canale 20 Mediaset va in onda Final Score: cast, recensione e trama del film con Pierce Brosnan

Final Score sarà trasmesso stasera, 14 giugno, su Canale 20 Mediaset in prima serata, con inizio alle 21:05. Il film, una produzione inglese, è stata diretto da Scott Mann. Jonathan Frank e David T. Lynch hanno firmato la sceneggiatura. James Edward Barker e Tim Despic sono gli autori delle musiche. Trama, cast, curiosità del lungometraggio.

Final Score: una scena del film

Final Score: Trama

Londra. Nel corso di un evento sportivo lo stadio viene preso d'assalto da un gruppo di criminali armati che chiedono un riscatto. Un ex militare userà le proprie capacità per mettere in salvo i 35.000 spettatori, tra cui anche la figlia di un suo commilitone morto al fronte.

Final Score: un momento del film

Final Score: Curiosità

Final Score è uscito il 7 settembre 2018 in contemporanea nelle sale cinematografiche d'oltre Manica e sul servizio televisivo in abbonamento Sky Cinema. Nel nostro paese il film è stato pubblicato direttamente in home video l'1 agosto 2019.

Jonathan Mark Pearce, commentatore di calcio per la BBC e per BT Sport, compare nel film nei panni di se stesso.

Scott Mann e Dave Bautista hanno lavorato insieme anche nel film The Heist Society.

Final Score: un'immagine del film

Final Score: Streaming e recensione

Il film è disponibile in streaming gratuito su Mediaset Infinity, qui invece trovate la nostra recensione di Final Score.

Final Score: una sequenza del film

Final Score: Interpreti e personaggi