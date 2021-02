Il nuovo film con Dakota Johnson, Am I OK?, in pausa a causa di una persona positiva al Covid

Le riprese di Am I OK?, con star Dakota Johnson, sono in pausa a causa di una persona risultata positiva al Covid-19.

Il nuovo film con star Dakota Johnson, Am I OK?, ha subito una battuta di arresto: le riprese sono in pausa a causa di una persona risultata positiva al COVID-19.

Il lavoro sul set era in corso nella città di Los Angeles e la produzione ha confermato che è stato necessario fermarsi per assicurare la sicurezza e la salute di tutte le persone coinvolte.

L'assistente della Star: Dakota Johnson in un'immagine

Stephanie Allynne è alla regia di Am I Ok?, film scritto da Lauren Pomerantz.

Al centro della trama ci sono le migliori amiche Lucy e Jane. Quando Jane annuncia che si trasferirà da Los Angeles a Londra per lavoro, Lucy rivela un segreto sepolto profondamente e mantenuto a lungo. Jane cerca di aiutare Lucy ad affrontare quello che prova, mentre la loro amicizia scivola nel caos.

Nel cast del progetto cinematografico, oltre a Dakota Johnson, ci sono anche Sonoya Mizuno, Jermaine Fowler, Whitmer Thomas, Molly Gordon, June Diane Raphael, Tig Notaro e Sean Hayes.

Il film sarà prodotto anche da Will Ferrell, Notaro e Johnson.

Un portavoce della produzione ha dichiarato: "All'inizio della settimana un membro della produzione del nostro film Am I OK? è risultato positivo al COVID-19. La diagnosi è stata confermata come risultato delle analisi richieste e in corso su tutti i membri della produzione. Stiamo attualmente seguendo tutti i protocolli richiesti per la sicurezza e abbiamo messo in pausa le riprese fino alla prossima settimana per permettere di continuare a girare mantenendo gli standard previsti per la sicurezza richiesti dal governo e dai sindacati".

Le fonti di Deadline sostengono che a risultare positiva è stata l'assistente di Dakota Johnson.