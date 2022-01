Filippo Scotti: l'incontro con Leonardo DiCaprio e la cotta per Emma Watson

Filippo Scotti, l'attore che recita in È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino, ha parlato del suo recente incontro con Leonardo DiCaprio e della cotta che aveva per Emma Watson.

Il ventiduenne Filippo Scotti aveva solo pochi crediti a suo nome quando, dopo cinque audizioni, è stato scelto per recitare in È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino. Di recente l'attore ha parlato dell'incontro con Leonardo DiCaprio e della sua cotta per Emma Watson, durante un'intervista di W Magazine.

Il nuovo film semi-autobiografico del regista italiano, incentrato su un incidente familiare e sul famoso gol di Maradona ai Mondiali del 1986, ha reso Scotti famoso in tutto il mondo, dal giorno alla notte, e durante una recente intervista con una testata statunitense il giovane attore ha parlato del suo recente incontro con una star Hollywoodiana.

"Ho conosciuto Leonardo DiCaprio e l'ho salutato. Sono stato molto professionale, senza farmi vincere dalle emozioni. Ero super felice!" Ha spiegato l'attore, prima di rivelare anche l'identità della sua cotta di gioventù: "Ero super innamorato di Violet ne Gli Incredibili. E mi piaceva molto Emma Watson in Harry Potter."

È stata la mano di Dio ha vinto il Gran premio della giuria alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia ed è la scelta ufficiale italiana come candidato all'Oscar per il miglior lungometraggio internazionale. Anche se Filippo Scotti sostiene di non essere particolarmente famoso, il giovane attore è stato elogiato da innumerevoli critici e, come abbiamo appena appreso, ha già iniziato ad incontrare le sue prime A-List Hollywoodiane.