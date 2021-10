Filippo Magnini e Federica Pellegrini, la storia d'amore e i motivi della rottura

Federica Pellegrini e Filippo Magnini sono stati una delle coppie più amate dello del mondo dello sport italiano tra il 2012 ed il 2017: la loro storia d'amore, nata "tra una bracciata e l'altra", sembrava essere radicata in un'attrazione molto forte e in una passione in comune ma purtroppo questo non è stato sufficiente ed è inevitabilmente arrivata la rottura.

Giovani e bellissimi, nuotatori di livello mondiale, costantemente sotto gli occhi dei media ma sempre profondamente uniti nonostante tutto: per ben sei anni la loro è stata una di quelle relazioni che sembrano perfette e che, proprio per questo motivo, riescono a far sognare migliaia di fan.

Filippo, durante un'intervista di Silvia Toffanin, a proposito della loro rottura ha raccontato: "È stata una bellissima storia, durata tanto, in anni importanti... Federica ha un bel carattere tosto, io nella coppia so anche smussare i miei angoli. Forse vivere sempre insieme in vasca e fuori, essere molto mediatici, non ha aiutato. Fede ha seguito la sua strada nel nuoto. Non era più sicura dell'amore. Mi ha lasciato lei. Ho sofferto molto, ho sperato per un anno, adesso ho voltato pagina, è finita."

I due atleti, purtroppo, non condividevano lo stesso punto di vista per ciò che concerneva il loro futuro: Filippo Magnini era pronto a mettere su famiglia e ad andare avanti con la sua vita mentre Federica Pellegrini era estremamente concentra sugli obbiettivi che desiderava raggiungere nel campo del nuoto.