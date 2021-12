Chi è il figlio di Gerry Scotti, Edoardo Scotti

Edoardo Scotti, figlio del celebre conduttore Gerry Scotti, è riuscito ad entrare nel mondo della televisione grazie all'aiuto del padre sebbene abbia deciso di puntare ad una carriera dietro le telecamere: a quanto pare il figlio della star della televisione se la sta cavando piuttosto bene dal punto di vista professionale.

Edoardo è nato a Milano, dalla relazione tra Gerry e Patrizia Grosso, il 10 marzo 1992 e, sin da una tenera età, ha vissuto a stretto contatto con il mondo dello spettacolo a causa del lavoro del padre; i suoi genitori si sono separati quando aveva soltanto dieci anni.

Gerry Scotti con Enrico Brignano in una scena del film tv Finalmente a casa

Edoardo ha avuto da sempre una grande passione per il mondo della televisione ed ha presto deciso di seguire le orme del papà: oggi, infatti, lavora autonomamente come regista e come aiuto-regista per diverse trasmissioni prodotte da importanti reti televisive come Sky, Mediaset e Rai.

Il figlio di Gerry Scotti è sposato con Ginevra Piola, una giovane giornalista che lavora per Mediaset: dopo il matrimonio i due sono presto diventati genitori di Virginia, nata pochi mesi dopo le nozze. Edoardo è l'unico figlio del conduttore e la nipote, su sua stessa ammissione, è la più grande gioia del nonno.