La Ruota della Fortuna torna stasera su Canale 5 con Gerry Scotti: ecco le novità

Per commemorare il centenario della nascita di Mike Bongiorno Mediaset manda in onda un'edizione speciale del famoso gioco a premi.

Stasera 6 maggio su Canale 5 torna La Ruota della Fortuna affidata a Gerry Scotti, definito l'erede televisivo di Mike Bongiorno dallo stesso presentatore che ha condotto il programma dal 1996 al 2003. Dopo di lui alla guida del fomat c'è stato Enrico Papi, dal 2007 al 2009 su Italia 1.

La Ruota della Fortuna si basa su basa Wheel Of Fortune, è uno dei game show più famosi del mondo. Il programma ha debuttato negli Stati Uniti nel 1975, sul canale NBC. Da allora è stato trasmesso in circa 60 paesi. Attualmente è in onda in Danimarca, Germania, Grecia, Ungheria, Polonia, Romania, Slovenia, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti.

Anche in questa nuova edizione ascolteremo le iconiche frasi Gira la Ruota e Compro una Vocale e tutti gli elementi fondamentali del game show. La ruota sarà composta da 24 spicchi colorati e determinerà la sorte dei 3 concorrenti di ogni puntata. Dovranno indovinare, in una serie di manche, le frasi nascoste dal tabellone scoprendo le lettere che le compongono.

Accanto a Gerry Scotti, a gestire il mitico tabellone e a fornire curiosità sugli argomenti trattati sarà Samira Lui. Al termine di tutti i round il concorrente che avrà ottenuto il montepremi più alto accederà alla ruota finale.

La Ruota della Fortuna 2024: Come si gioca

Ogni puntata del gioco consiste in cinque round regolari in cui i concorrenti possono richiedere una consonante o acquistare una vocale. Alcuni spicchi della ruota sono associati a premi in denaro, altri a premi jolly e alcuni a penalità, come "Bancarotta" e "Passa".

Durante il terzo e il quarto round, la ruota include spicchi speciali come "mistero" e "express". Nei cinque round veloci, i concorrenti rispondono tramite pulsante senza girare la ruota. Con la rivelazione delle lettere sul tabellone, i concorrenti possono tentare di risolvere la frase.

I round veloci sono a tema e la frase da indovinare potrebbe riguardare una regione italiana con i suoi monumenti, bellezze naturali e particolarità, oppure altri argomenti come storia o geografia.

Alla fine di tutti i round, il concorrente con il montepremi più alto accederà alla ruota finale. Se il campione riesce a risolvere la frase misteriosa entro 15 secondi, potrebbe aggiudicarsi il super premio: un'automobile.