Chi sono i figli di Maurizio Crozza, Giovanni e Pietro

Maurizio Crozza e Carla Signoris, la donna con cui il celebre comico italiano è sposato dal 1991, hanno due figli, Giovanni e Pietro, la loro gioia e il loro più grande orgoglio. Il primogenito di Maurizio ha scelto di seguire le orme del padre ed entrambi i suoi figli sono apparsi nell'edizione 2010 di Crozza Alive in diversi sketch.

Giovanni vanta alcune partecipazioni in film come Il traditore e Lasciami Andare e ha debuttato ufficialmente in televisione nel 2021 recitando una parte in Masantonio - Sezione scomparsi, serie TV trasmessa su Canale 5. Il ragazzo, che somiglia moltissimo al padre, suona anche il pianoforte e la batteria. Dell'altro figlio, Pietro, non si hanno molte informazioni ma dai suoi profili social abbiamo scoperto che è fidanzato.

In una recente intervista, Maurizio ha raccontato alcuni aneddoti relativi al suo passato, parlando anche di come ha conosciuto la moglie: "Ci siamo conosciuti al liceo, appena l'ho vista mi sono detto: 'Mamma mia che antipatica questa'. Poi, a 23 anni, il primo bacio: recitavamo tutti e due il teatro 'serio' in tournée con Lina Volonghi e Ferruccio De Ceresa. Poi una pausa per i rispettivi fidanzati storici. Ci siamo ripresi nell'88, ci siamo sposati nel 1992."

Durante un'altra intervista, invece, Carla ha dichiarato: "Vorrei tanto che i miei figli mi vedessero così, come una donna forte. In realtà sono di pasta frolla, ma bravissima a spronarli. Li spingo a non accontentarsi, a rischiare per ottenere il massimo. E sono fortunata: Giovanni e Pietro sono bravissimi ragazzi. Da noi il buonumore non manca. Maurizio è molto simpatico, ma è anche uno stanca-cervelli. Per sopportarlo ci vogliono le spalle larghe. Io le ho."