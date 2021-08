Chi sono i figli di Ambra Angiolini, Jolanda e Leonardo

Ambra Angiolini ha due figli, Jolanda e Leonardo, nati dalla sua lunga relazione con il cantautore Francesco Renga. L'attrice è sempre stata molto riservata e, specialmente per quanto riguarda i suoi figli, ha sempre desiderato restare lontana dalle luci dei riflettori.

Jolanda e Leonardo, nati rispettivamente nel 2004 e nel 2006, sono i due figli della coppia che, nonostante la separazione, è ancora unita dall'amore che entrambi provano proprio nei confronti dei loro bambini. Come ha rivelato lo stesso Renga: "Anche se Ambra e io non stiamo più insieme ci vediamo spesso. Non abbiamo mai perso il senso di famiglia. Anzi, noi quattro siamo ancora una famiglia".

Jolanda Renga

Jolanda è nata all'inizio della storia d'amore tra la Angiolini e Renga, tant'è che l'anno seguente il cantante ha dedicato la canzone Angelo a sua figlia, un brano che in seguito fu presentato anche al Festival di Sanremo dove vinse l'edizione del 2005. Jolanda assomiglia molto alla madre con cui ha un rapporto molto bello e particolare: le due, secondo quanto dichiarato da fonti anonime, "sembrano essere una cosa sola".

Leonardo Renga

Leonardo, invece, a differenza della sorella, non ha nessun interesse nei confronti dei social media. Mentre Jolanda ha un proprio profilo Instagram che usa spesso anche per commentare le foto dei suoi genitori, del fratello non sappiamo niente, anche a causa di questa sua totale assenza da tutte le principali piattaforme.