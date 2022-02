Chi è la fidanzata di Cesare Cremonini, Martina Margaret Maggiore

Martina Margaret Maggiore è la fidanzata di Cesare Cremonini: i due, essendo entrambi molto riservati, vivono la loro storia d'amore lontana dai riflettori. Ecco da dove viene e cosa fa nella vita la ragazza dell'ex frontman nonché autore delle più importanti canzoni dei Lùnapop.

Cesare Cremonini e Micaela Ramazzotti in una scena de Il cuore grande delle ragazze

La Maggiore è originaria di Rimini e studia all'Università, la coppia convive a Bologna e, nonostante la grande differenza d'età, il loro amore sembra andare avanti a gonfie vele: a questo proposito, i due hanno recentemente dichiarato di essere profondamente innamorati l'uno dell'altra.

Della ragazza sappiamo che in passato ha lavorato come bagnina presso l'Acquafan di Riccione, che non ha mai fatto parte del mondo dello spettacolo e che è stata proprio la sua riservatezza ad attrarre l'attenzione del celebre cantante italiano. La coppia ha sempre dato molta importanza alla propria privacy, principalmente a causa della loro idiosincrasia nei confronti dei paparazzi e del gossip.

Roma 2011: Cesare Cremonini presenta Il cuore grande delle ragazze

Cesare Cremonini e Martina Margaret Maggiore hanno reso nota la loro relazione tramite il video musicale di Giovane Stupida, celebre canzone del cantante il cui testo era dedicato proprio alla sua fidanzata, con la quale convive ormai dal 2018.