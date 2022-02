Il cameraman caduto a Sanremo 2022: Cesare Cremonini spiega come è andata a finire

Durante la terza serata del Festival di Sanremo 2022, un cameraman è caduto dal palco rischiando di farsi molto male: Cesare Cremonini, che nel momento dell'accaduto si stava esibendo sul palco dell'Ariston, ha scelto Twitter per rassicurare gli spettatori a proposito delle condizioni dell'operatore.

"Credo che il cameraman mi abbia preso sul serio quando ho detto "Io vorrei farvi volare". Si chiama Manuel, è tra i migliori in Italia nel suo mestiere e per fortuna sta bene! Eccoci vivi e felici dopo la performance". Ha scritto Cremonini nella didascalia della foto che ha postato sui social, in cui posa assieme al cineoperatore.

L'incidente ha avuto luogo proprio mentre il cantante bolognese stava eseguendo il medley di Poetica, uno suoi più grandi successi: il cameraman che lo stava seguendo per inquadrarlo ha perso l'equilibrio ed è caduto a terra. La sequenza dell'incidente, che è stata ripresa dalle altre telecamere, è immediatamente divenuta virale online e in molti si sono interrogati a proposito delle condizioni fisiche del cameraman.

Ma questo non è stato l'unico incidente della terza serata: anche Amadeus ha rischiato di farsi male e a questo proposito, durante una conferenza stampa, ha dichiarato: "Ho fatto un guaio. Meno male che è finzione e nella tazza non c'era niente o la signora sarebbe stata rovinata. Sono pure inciampato".