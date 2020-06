Cesare Cremonini: un video su Instagram con Emilia per mettere a tacere le polemiche

Con un video su Instagram Cesare Cremonini prova a smorzare la polemica esplosa intorno a Emilia, nome con cui ormai tutti conoscono la sua signora delle pulizie (il cui vero nome non è ancora stato svelato).

Il cantante infatti, ospite lo scorso 23 giugno dell'ultima puntata di EPCC, si era lasciato andare a una dichiarazione davvero infelice proprio sull'appellativo, Emilia, con cui è solito chiamare la signora di origine moldava che si occupa di ordine e pulizia nella sua casa bolognese: "Ho pensato alla mia donna delle pulizie che si chiama Emilia. Non è vero non si chiama Emilia. Lei è moldava e io ho preteso, in onore della mia terra di chiamarla Emilia. Io voglio chiamare anche mia figlia Emilia. Ognuno dovrebbe chiamare le persone come crede, soprattutto le persone che entrano in casa tua. Sono pagate e quindi possono far cambiare il loro nome".

Sicuramente una battuta venuta fuori male per Cesare Cremonini, amatissimo dai fan, oltre che per la sua musica, anche per il carattere sensibile e generoso, ma i social ormai non perdonano più nulla. Accusato di maschilismo, razzismo, xenofobia e tutta una serie di altre brutture, il cantante ha risposto, proprio via social, con un video in cui, insieme a quella che per comodità ora anche noi chiameremo Emilia, commenta quanto accaduto e l'atteggiamento sempre negativo e pronto alla polemica di quanti continuano ad accusarlo. E tra baci, abbracci e una canzone, spunta anche la rivendicazione della signora, che alla domanda su quale sia il suo vero nome risponde: "Emilia, ma Emilia rumena, non Emilia-Romagna"