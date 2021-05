Ficarra e Picone: chi sono le mogli e i figli dei due attori comici?

Ecco chi sono le mogli e i figli di Ficarra e Picone, un duo comico italiano formato da due attori estremamente riservati: Salvatore Ficarra nato a Palermo il 27 maggio 1971 e Valentino Picone, nato sempre a Palermo il 23 marzo dello stesso anno.

Salvatore Ficarra si è sposato più di dodici anni fa con Rossella Leone attraverso una cerimonia segreta svoltasi a Corato, un comune della Sicilia. La Leone ha anche preso parte ad alcuni film del duo comico, come la pellicola Anche se è amore non si vede del 2011. La coppia ha due figli: Vincenzo e Tommaso, nati rispettivamente nel 2006 e nel 2008, poco dopo le loro nozze.

Di Valentino Picone, invece, si sanno veramente pochissime cose, in particolar modo per ciò che concerne la vita sentimentale dell'attore. Non solo non si sa se Picone abbia dei figli, ma neppure se nel corso della sua vita sia mai stato sposato. A causa della sua riservatezza, molte persone credono che in realtà Picone abbia una relazione sentimentale in corso che però desidera mantenere segreta al fine di proteggere la sua compagna dai riflettori del mondo dello spettacolo.

Il 23 aprile Netflix ha ufficializzato la produzione di una serie dal titolo "Incastrati" che vedrà il duo comico Ficarra e Picone nella triplice veste di attori, registi e sceneggiatori; la serie, di cui verrano inizialmente girate solo sei puntate, uscirà nel 2022 in ben 190 Paesi.