Festival di Sanremo, uno spettatore ha interrotto Noemi prima dell'esibizione: ecco la frase che ha urlato

Dalla platea si è udito chiaramente un urlo rivolto alla cantante proprio come poche sere fa con Rose Villain.

Come spesso accade durante la settimana sanremese, altri eventi molto seguiti si svolgono in contemporanea proprio con le serate del festival della canzone italiana.

Ieri sera, oltre ad essere il terzo appuntamento del Festival di Sanremo 2025 era anche un giovedì ricco di match calcistici di Europa League. L'unica squadra italiana impegnata in campo ieri sera era la Roma, di scena a Porto e dell'impegno europeo della squadra giallorossa si è accorta anche Noemi ieri sera.

L'urlo a Noemi per il goal della Roma

La cantante capitolina stava per iniziare il proprio brano Se t'innamori muori, quando dalla platea si è sentito distintamente uno spettatore urlare:"Ha segnato pure Çelik!".

Il riferimento è alla rete del vantaggio romanista in Portogallo, siglato dal terzino destro turco Zeki Çelik, non certo avvezzo alla rete; il goal al Porto di ieri sera è stato il primo in maglia giallorossa su 92 partite disputate dal 2022 ad oggi.

Chissà se Noemi in un momento di grande concentrazione, ha compreso le parole pronunciate dallo spettatore, visto che lei stessa è una grande tifosa della Roma.

Il precedente con Rose Villain

Un caso simile è accaduto pochi giorni fa, quando Rose Villain stava iniziando a cantare la propria canzone sul palco dell'Ariston, dove ha presentato il brano Fuorilegge.

Seduto tra il pubblico, un giovane imprenditore salernitano ha esclamato a gran voce:"Si' 'na pret", un'espressione del dialetto campano che letteralmente tradotta significa 'sei una roccia', per sottolineare l'ottimo stato di forma di una persona, diventata rapidamente virale nel corso delle ore successive.

Stasera il Festival della Canzone Italiana di Sanremo verrà condotto da Carlo Conti con Mahmood e Geppi Cucciari.