Festival di Cannes: lo staff protesta per condizioni di lavoro 'precarie e ingiuste'

I lavoratori della kermesse cinematografica transalpina protestano pubblicamente per il trattamento che ricevono durante i festival.

Attraverso un comunicato diffuso in giornata, il collettivo di advocacy Sous Les Écrans La Dèche: Collectif des Précaires des Festivals de Cinéma, protesta contro i festival, tra cui il Festival di Cannes.

Nel comunicato, il collettivo dello staff che lavora alla manifestazione francese spiega che i loro tentativi di ottenere diritti contrattuali, come disoccupazione e pensione, sono stati 'bruscamente bloccati'.

La protesta dei lavoratori del Festival di Cannes

Un anno dopo le proteste a Cannes i quattro principali sindacati francesi e la FICAM, che rappresenta la direzione dei festival, hanno trovato un accordo per includere i lavoratori dei festival nel sistema ma non è stato trovato con l'UNEDIC, l'ente statale che regola l'assicurazione contro la disoccupazione.

"Dopo un anno di sforzi intensi, siamo sconcertati e indignati. Molti di noi hanno tirato avanti a stento per tutto l'anno, allungando stipendi già magri, sperando che la situazione si stesse finalmente risolvendo" si legge nel comunicato del collettivo.

Una scena di Anatomia di una caduta

"Centinaia di noi aspettano che il processo amministrativo venga concluso. Allo stesso modo, decine di festival aspettano di poter offrire ai collaboratori saltuari un contratto di lavoro adeguato. Questo è un secondo appello all'azione per tutti i lavoratori. Se chi lavora ai festival non può ricavarne un reddito dignitoso, come potranno andare avanti i festival?".

Che cos'è il collettivo Sous Les Écrans La Dèche: Collectif des Précaires des Festivals de Cinéma

Sous Les Écrans La Dèche riunisce 300 lavoratori di festival da tutta la Francia, tra cui i membri dello staff della Selezione Ufficiale di Cannes, del Marché du Film e delle sezioni parallele della Quinzaine des Réalisateurs e della Semaine de la Critique.

Primo piano di Justine Triet

Il movimento ha ricevuto anche il supporto della regista Justine Triet, che ha indossato il distintivo rosso acceso del gruppo durante la passerella del film Anatomia di una caduta, vincitore della Palma d'Oro a Cannes nel 2023.