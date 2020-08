Ferzan Ozpetek protagonista stasera su La5 con Le fate ignoranti e Saturno contro

Ferzan Ozpetek e il suo cinema sono i grandi protagonisti stasera su La5 dove, in prima e in seconda serata, andranno in onda due dei suoi maggiori successi: Le fate ignoranti e Saturno contro.

Le fate ignoranti, in onda alle ore 21:10

Terzo lungometraggio diretto dal regista d'origine turca, Le fate ignoranti è anche uno dei film più nominati e premiati di Ferzan Ozpetek. Antonia (Margherita Buy) è depressa: suo marito ha avuto un incidente d'auto ed è morto all'improvviso. L'angoscia lascia però spazio prima alla rabbia e poi alla curiosità quando scopre che il coniuge la tradiva, con un uomo. Seguendo quella che in breve tempo diventa quasi un'ossessione, va a conoscere l'amante di suo marito, Michele (Stefano Accorsi), e arriva nel grande appartamento che lui divide con gay e transessuali, incluso un immigrato turco e una prostituta. Antonia è riluttante a confessare loro il motivo che l'ha spinta fin lì, ma ha bisogno di andare avanti verso una nuova fase della sua vita.

Saturno contro, in onda alle ore 23:20

Nel 2007 Ferzan Ozpetek dirige questo film che decide di dedicare alla memoria di Hrant Dink, scrittore turco di origini armene e paladino della lotta per i diritti civili in Turchia, ucciso a Istanbul nel gennaio del 2007.

Una generazione di quarantenni che ha vissuto la sua giovinezza negli anni ottanta e novanta, in piena crisi delle ideologie ed esaltazione della realizzazione economica del singolo, si trova a fare i conti alla soglia della maturità con la necessità di riscoprire il senso del 'gruppo' in un momento come quello attuale in cui la crisi economica, lo spettro delle nuove malattie e il terrorismo internazionale hanno reso il senso della vita più precario e più fragile. Tra tutti i riconoscimenti avuti, tra cui un Globo d'oro e un Ciak d'oro per la migliore regia, Saturno contro può annoverare anche di essere stato riconosciuto come film d'interesse culturale nazionale dalla Direzione generale per il cinema del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.