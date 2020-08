Ferzan Ozpetek, Come un respiro diventerà un film?

Ferzan Ozpetek è anche uno scrittore di successo: il regista ha da poco pubblicato il romanzo Come un respiro. Intervistato da La Gazzetta del Mezzogiorno si è detto ancora indeciso se trarne un film: "Non voglio commettere lo stesso errore di Rosso Istanbul", ha risposto il regista italo-turco.

Ferzan Ozpetek è stato ospite in questi giorni della a rassegna 'Incontri al versante' nella cittadina di Trani, organizzata dall'associazione culturale 'Corte sveva' di Andria. Il regista si è prestato con la solita cordialità alle domande degli intervenuti, parlando con La Gazzetta del Mezzogiorno del suo ultimo libro Come un respiro, ha confessato che in questo momento non è sicuro di portarlo sul grande schermo "Tre produzioni si sono proposte per realizzare un film da questo libro, ma onestamente ci sto pensando perché sono impegnato su altri progetti. E poi non voglio commettere lo stesso errore di Rosso Istanbul, quando nel film cambiai la storia del libro".

Rosso Istanbul: Ferzan Ozpetek sul set

Come un respiro in questo momento è al primo posto dei libri più venduti in Italia, merito anche della cantante Mina che ha dato il suo 'benestare': " Avevo questa idea e ne ho parlato con Mina, mio punto di riferimento negli ultimi anni. È stata lei a spingermi a scrivere ed è stata lei che in poche ore ha letto la bozza e lo apprezzato fin da subito. Non mi aspettavo arrivasse al primo posto, in due settimane. Emozioni forti per me, che ho voluto condividere".

Anche in questo libro Ferzan Ozpetek ha messo molto del suo mondo "Ho raccontato una storia tra donne, tra due sorelle. Le donne hanno sempre una marcia in più rispetto agli uomini", ha detto specificando che ovviamente libro contiene anche molte fantasie.