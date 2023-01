Fernanda, la vera storia di Fernanda Wittgens stasera su Rai1

Fernanda va in onda stasera in prima serata su Rai 1: è la storia vera della prima donna direttrice della Pinacoteca di Brera.

Fernanda va in onda stasera su Rai 1 alle 21:25 e in live streaming su Raiplay. Il film per la tv racconta la storia vera di Fernanda Wittgen, prima direttrice della Pinacoteca di Brera e tra le prime donne in Europa a ricoprire un ruolo così prestigioso.

Fernanda Wittgens da bambina trascorreva le domeniche visitando i musei nella Milano di inizio Novecento in compagnia del padre, sognando di diventarne la "Direttrice". Il suo sogno è reso possibile dall'incontro con Ettore Modigliani, storico direttore della Pinacoteca di Brera, che la assume prima come "operaia avventizia", poi la nomina ispettrice. Quando vengono promulgate le leggi razziali Fernanda prende il posto di Modigliani A lei e al suo coraggio si deve la sopravvivenza dei capolavori ospitati nella galleria milanese, del Cenacolo Vinciano e, soprattutto, la salvezza di molti ebrei e perseguitati dal regime nazifascista.

Fernanda Wittgens non è stata solo una donna "diversa" e come tale osteggiata dal clima sociale e politico dell'epoca - tra gli anni '20 e '30 del secolo scorso - ma anche una donna che ha dovuto prendere decisioni coraggiose e rischiose, che l'hanno trasformata, suo malgrado, in un'eroina. Durante gli anni della guerra, la Wittgens si è prodigata ininterrottamente per aiutare amici e conoscenti ebrei a trovare un rifugio oltre confine per sfuggire alle persecuzioni razziali e - rischiando la vita - ha messo in salvo anche i "capolavorissimi", come lei li chiamava, ossia quei dipinti che al di là della esperienza estetica custodivano la forza delle radici culturali di un paese. Dal 2014 Fernanda Wittgens è una Giusta tra le Nazioni

Cast: Matilde Gioli è Fernanda, al suo fianco, nel film di Maurizio Zaccaro, troviamo Eduardo Valdarnini, Maurizio Marchetti, Valeria Cavalli, Francesca Beggio e Lavinia Guglielmani.