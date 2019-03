Felicity Huffman e Lori Loughlin, tangenti per far superare ai figli l'esame al college

Felicity Huffman e Lori Loughlin sono al centro di un nuovo scandalo e sembrano aver infranto la legge pur di far ammettere i propri figli in alcuni college prestigiosi. Le due attrici fanno infatti parte di un gruppo di 33 genitori che avrebbero pagato milioni di dollari pur di ottenere un posto in strutture prestigiose come la Stanford University, Yale, UCLA, USC e Georgetown University facendo passare i propri figli come atleti anche se non erano in realtà coinvolti in attività sportive o modificando i risultati ottenuti ai test.

L'attività illegale era gestita da Key Worldwide Foundation e l'FBI ha scoperto che le "donazioni" fatte dai genitori in realtà erano cifre destinate a pagare delle persone che si occupassero di firmare le carte necessarie alle ammissioni dei potenziali studenti. William Singer, che si occupava della fondazione, e alcuni allenatori che lavoravano per i college si sono dichiarati colpevoli delle accuse.

Felicity Huffman e suo marito William H. Macy avrebbero pagato 15.000 dollari in modo da modificare i risultati del test di ammissione al college sostenuto dalla loro figlia maggiore, aumentando quindi il punteggio ricevuto che apre le porte delle università più prestigiose. La coppia, inoltre, avrebbe inizialmente programmato un secondo versamento destinato a sostenere la carriera scolastica dell'altra figlia, decidendo però di non procedere con il pagamento.

Lori Loughlin e il marito Mossimo Giannulli hanno invece pagato 500.000 dollari per permettere alle figlie di entrare nella lista delle potenziali matricole grazie a meriti sportivi, nonostante non fossero attive in quell'ambito.

Huffman e Loughlin sono quindi accusate di cospirazione con scopo di frode e non è chiaro se sia avvenuto un arresto. Macy, invece, sembra non sia stato coinvolto attivamente nelle attività illegali e non dovrebbe risultare tra gli imputati, a differenza di Giannulli.

Il portavoce dell'FBI ha dichiarato in una conferenza stampa: "Questa situazione dovrebbe diventare un monito per gli altri: non puoi pagare, mentire e imbrogliare pur di superare gli altri perché verrai scoperto". L'agente ha inoltre aggiunto che l'inchiesta ha scoperto una cospirazione estesa in più stati e si deve ancora capire se gli studenti verranno accusati come i loro genitori.