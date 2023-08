Felicità: il trailer dell'esordio alla regia di Micaela Ramazzotti (VIDEO)

Lotus Production ha pubblicato il trailer ufficiale di Felicità, l'esordio alla regia di Micaela Ramazzotti con Max Tortora, Anna Galiena, Matteo Olivetti, Micaela Ramazzotti, Beatrice Vendramin e con la partecipazione di Sergio Rubini.

Il film sarà presentato in Concorso nella sezione Orizzonti Extra alla 80ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia il 1 settembre alle ore 21.00 in Sala Giardino. La pellicola, prodotta da Lotus Production in collaborazione con Rai Cinema, uscirà nelle sale il 21 settembre distribuito da 01 Distribution.

Felicità: Micaela Ramazzotti sul set con Luca Bigazzi

La sinossi di Felicità recita: "Questa è la storia di una famiglia storta, di genitori egoisti e manipolatori, un mostro a due teste che divora ogni speranza di libertà dei propri figli. Desirè è la sola che può salvare suo fratello Claudio e continuerà a lottare contro tutto e tutti in nome dell'unico amore che conosce, per inseguire un po' di felicità."