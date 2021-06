Feel Good 2, su Netflix in streaming da oggi

Feel Good, la dramedy inglese creata da Mae Martin e Joe Hampson, arriva su Netflix in streaming con tutti gli episodi della seconda e ultima stagione a partire da oggi 4 giugno 2021 per tutti gli abbonati al servizio!

Mae è una stella nascente della stand-up comedy, tossicodipendente in via di disintossicazione incontra George, una ragazza pragmatica della quale, inaspettatamente si innamora. Le due iniziano una storia e Mae dovrà cercare di tenere in equilibrio tutte le componenti della sua vita. La prima stagione di Feel Good ha esordito su Channel 4 nel marzo 2020 con sei episodi, mentre Netflix si è occupata della distribuzione mondiale a partire dal 19 marzo. Il 7 dicembre, visto il successo, lo show è stato promosso per una seconda - e ultima - stagione.

Locandina di Feel Good

Sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes la prima stagione ha ricevuto una percentuale di approvazione pari al 100% dei critici, grazie a una media di 8.3 su 10 e 41 recensioni in totale. Nel cast, oltre alle due interpreti principali (la creatrice dello show Mae Martin e Charlotta Ritchie), troviamo una star internazionale come Lisa Kudrow, che in Feel Good interpreta Linda, la madre della protagonista. Lisa è, ovviamente, tornata alla ribalta grazie all'uscita di Friends: The Reunion, l'attesissimo super episodio speciale della storica sit-com.

Feel Good 2 è solo l'ultima di tante novità in catalogo a giugno su Netflix, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.