Fedez e Selvaggia Lucarelli si incontreranno al DopoFestival? Intanto lei si è rifiutata di parlare del rapper

Tra Fedez e Selvaggia Lucarelli non corre buon sangue, questo è ormai un dato di fatto di cui anche il DopoFestival dovrà prendere atto. Lei stessa ha raccontato alla vigilia che la mamma del rapper (e sua manager) ha preferito cambiare tavolo in un ristorante di Sanremo pur di non rischiare di cenare gomito a gomito.

Alessandro Cattelan punzecchia la Lucarelli su Fedez: "Che voto gli dai?"

La domanda è già ricorrente: Selvaggia Lucarelli incontrerà Fedez al DopoFestival, dove è ospite fissa, entro venerdì notte? L'aneddoto sull'incontro con la mamma del cantante è emblematico, ma la speranza è sempre l'ultima a morire.

Alessandro Cattelan quindi ci ha provato, nella puntata che ha seguito la seconda serata di Sanremo 2025. Complice la classifica, che ha visto proprio il nome di Fedez tra quelli dei cinque più votati, il conduttore l'ha punzecchiata: "Oggi Fedez mi è piaciuto ancora più di ieri. Tu cosa ne pensi, Selvaggia? Che voto gli hai dato?". Selvaggia Lucarelli non si è lasciata attirare nella discussione: "Ti piace il mio tailleur?" è stata la sua ironica risposta.

Cattelan è però tornato alla carica, così alla fine l'opinionista ha dovuto cedere, svelando: "Gli ho dato 6". Questo significa quindi che l'esibizione l'ha convinta? Non proprio, come ha poi spiegarto: "Do il 6 a quelli da cui mi voglio tenere lontana. Non voglio avere a che fare con te? Sei".

Non soddisfatto, il conduttore ha tentato con la domanda direttissima: "Ma ti è piaciuto Fedez?". La replica della Lucarelli ha lasciato poco spazio a dubbi e speranze: "Quindi, dove vai in vacanza quest'estate?".