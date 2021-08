Fedez e Luis Sal come Borat: la foto in costume su Instagram è da zoommare

Fedez e Luis Sal si sono trasformati nella versione italiana di Borat nella foto pubblicata su Instagram: i due conduttori del podcast Muschio selvaggio hanno indossato il costume mankini verde lime reso celebre da Sacha Baron Cohen nel film Borat: Studio culturale sull'America a beneficio della gloriosa nazione del Kazakistan. La foto è diventata virale e molti utenti dei social hanno confessato di non aver saputo resistere alla tentazione di zoomare.

Fedez e Chiara Ferragni per le loro vacanze hanno scelto come meta la bellissima Porto Cervo, dove hanno affittato una villa ricca di comfort. Dopo le foto hot di Chiara Ferragni e Fedez a La Maddalena e il bacio tra Achille Lauro e il rapper, oggi la villa è stata la location di un'altra scena che ha fatto impazzire i fan del cantante. Fedez e il suo amico Luis Sal si sono fatti fotografare a bordo vasca con indosso il costume mankini verde lime reso celebre da Borat nel film Borat - Studio culturale sull'America a beneficio della gloriosa nazione del Kazakistan' del 2006. Per chi non avesse visto la pellicola, il costume è formato da uno slip estremamente aderente, che lascia poco spazio all'immaginazione, retto da due bretelle.

Fedez e Luis Sal conducono insieme il podcast Mucchio Selvaggio e e hanno partecipato assieme al reality Celebrity Hunted. Luis Sal ha raccontato come è nata la loro amicizia "Nel 2017, ho iniziato a pubblicare i miei video su YouTube. Sei mesi dopo lui, che nel frattempo li aveva notati, mi ha invitato al suo compleanno. È stato in quell'occasione che ci siamo incontrati per la prima volta", come si legge su webboh.