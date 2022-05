Fedez e J-Ax, pace fatta dopo 4 anni: l’abbraccio sui social e il nuovo progetto benefico

Fedez e J-Ax hanno fatto pace, i due rapper non si parlavano da quattro anni: l'annuncio, che ha colto di sorpresa ed ha entusiasmato i fan dei rapper milanesi, è arrivato con un post sui social. Fedez e J-Ax hanno annunciato un nuovo progetto, un concerto benefico che si terrà il 28 giugno a Milano.

La collaborazione tra Fedez e J-Ax è iniziata grazie ad una conoscenza comune "avevamo lo stesso manager", raccontò Fedez a Peter Gomez, in una puntata del programma 'La Confessione'. I due, dopo essersi separati dal manager, fondarono una società di management ed incisero l'album Comunisti col rolex. Poco dopo arrivarono i primi dissapori e la rottura definitiva, sancita dopo il concerto di San Siro.

Ora, dopo quattro anni, i due hanno fatto pace, "notificata", ovviamente, attraverso un post su Instagram. Nella foto i due si abbracciano e poi, nella caption, annunciano un nuovo progetto. "Ed eccoci qua, con un po' di capelli bianchi in più, due padri, due mariti e forse un po' più adulti di prima. Abbiamo imparato che è facile lasciarsi le persone alle spalle e che invece per mettere da parte l'orgoglio e tornare a riabbracciarsi anche quando ci si è fatto del male ci vuole coraggio", si legge nel messaggio che prosegue: "In questo momento storico dove essere divisi è normale e avere nemici è quasi uno status symbol, archiviare le differenze e focalizzarsi sui momenti belli vissuti insieme forse è la cosa più giusta per vivere un'esistenza serena".

Il disgelo è arrivato prima che Fedez scoprisse di avere un tumore, almeno così è scritto nel post: "Abbiamo deciso di fare un regalo alla nostra città e contemporaneamente provare a fare del bene. Domani vi raccontiamo tutto".

Oggi Fedez e J-Ax hanno svelato il loro progetto: i due il 28 giugno, a partire dalle ore 18:00, hanno organizzato a Milano il concerto di beneficenza, LOVE MI, che sarà trasmesso su Italia 1. La manifestazione ha uno scopo benefico, i proventi, infatti, saranno devoluti alla Fondazione Tog, un centro che, come si legge su Instagram "offre cure riabilitative gratuite a più di 100 bambini con gravi patologie neurologiche". Il momento topico della manifestazione sarà la reunion tra Fedez e J-Ax, oltre ai due rapper sul palco saliranno: Tananai, Rhove, Paky, Dargen D'Amico, Shiva, Ghali, Ariete, Myss Keta, Nitro, Mara Sattei, Miles, Rose Villain, Tedua, Rosa Chemical, Beba, Cara, Paulo, Frada e Mydrama.