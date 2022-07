Fedez, piccolo incidente a Battiti Live: “Mi sono frantumato la pa.la sinistra”

Piccolo incidente per Fedez nella terza puntata di Battiti Live: il rapper ha rischiato di infortunarsi alle parti intime durante l'esibizione con Tananai e Mara Sattei. Saltando male sulle spalle dell'ultimo classificato a Sanremo 2022, ha rischiato di compromettere la sua esibizione.

Tra i numerosi artisti che si esibiscono sul palco di Battiti Live non potevano mancare Fedez, Tananai e Mara Sattei, autori del tormentone estivo La dolce vita, un trio scatenato, come hanno dimostrato con lo show a sorpresa in strada quando hanno annunciato la loro collaborazione, come si vede nel video caricato da Mediaset Infinity.

Mentre il pubblico di Gallipoli cantava con i tre artisti 'La dolce vita', Fedez è saltato sulle spalle di Tananai. L'esibizione stava costando caro ai due, Tananai è scivolato infortunandosi alla caviglia, Fedez si è fatto male alle parti intime. Il rapper lo ha rivelato ad Alan Palmieri "è un miracolo che sia riuscito a performare. Quando sono salito sulle spalle di Tananai mi sono frantumato la palla sinistra" ha detto e, rivolgendosi al pubblico, lo ha invitato ad applaudire la parte infortunata, "Un applauso alla mia palla sinistra", ha urlato.

Il cantante è rimasto sul palco per rispondere ad alcune domande del pubblico, una ragazza, Eleonora, al microfono di Maria Sole Pollio gli ha chiesto "Sono Eleonora, sei un artista immenso, ti stimo per tutti i progetti di beneficenza che porti avanti, usi i social per raccontarci la tua vita, ma cosa ti piace raccontarci di più?" La domanda ha spiazzato il rapper che, dopo un attimo di imbarazzo, ha risposto "Quello che non voglio nascondere? Boh, io ho un concetto di privacy abbastanza relativo, racconto tutto tranne cose essenziali, tipo il concepimento dei figli".