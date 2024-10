Fedez contro Valerio Staffelli: "Ora ti becchi una querela" e non risponde alla domanda su Taylor Mega

Tempi duri per Fedez. Il 2024 è un anno da cancellare, sotto tutti i punti di vista. L'esplosione del pandoro-gate e la separazione da Chiara Ferragni ha segnato un punto di svolta per la carriera e la vita del rapper. Non solo ha gli occhi puntati da parte della stampa, soprattutto dopo il dissing con Tony Effe, ma ora anche la magistratura sta creando a Fedez non pochi problemi.

L'inchiesta sugli ultras di Milan e Inter

In questi giorni sta occupando le pagine di cronaca l'inchiesta sugli ultras di Milano e Inter in cui sono coinvolti i nomi di Christian Rosiello e Islam Hagag. Sono le sue guardie del corpo e spesso sono apparse anche in diverse foto pubblicate sui social dal rapper. I due sono coinvolti anche nel pestaggio ai danni di Christian Iovino. Per questa e altre "malefatte" arriva un tapiro d'oro, il numero 14, da parte di Striscia la Notizia ma Fedez alla consegna non ha reagito bene.

Durante la puntata che è andata in onda il primo ottobre su Canale 5, Valerio Staffelli ha rintracciato l'ex marito della Ferragni tra le strade di Milano. La consegna è andata a buon fine ma Fedez non ha avuto una bella reazione e, di fronte alle telecamere del noto tg satirico, ha affermato di voler querelare l'inviato e la trasmissione. "Adesso ti becchi anche una bella querela. Io non sono indagato di nulla", ha affermato il rapper. Difatti, il tapiro è arrivato proprio in risposta a tutte le notizie che sono trapelate in rete sul suo conto e dove Fedez ha sempre detto di essere estraneo ai fatti e di non essere coinvolto nell'inchiesta. "C'è qualcosa di legale?", domanda ancora l'inviato di Striscia la Notizia ma su questo non ci sono risposte.

Valerio Staffelli, però, non molla e pone al rapper anche una domanda in merito ai tradimenti e alla relazione avuta con Taylor Mega, quando era ancora sposato con Chiara Ferragni. Anche qui Fedez è molto laconico nelle risposte e cerca di sviare l'attenzione. "Valerio, devo andare a fare una cosa di lavoro importante. Ci sentiamo dopo_". La consegna ha scatenato una reazione del tutto inaspettata. Di solito, il rapper ha accolto di buon grado i tapiri ricevuti, ma quest'ultimo - forse - è un boccone troppo amaro da digerire.