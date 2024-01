Fedez contro il Twitter calcio ma mostra la foto sbagliata: Nuova gaffe mediatica dei Ferragnez

Nuova bufera mediatica sui Ferragnez, dopo il pandorogate di Chiara Ferragni, questa volta è Fedez ad essere finito al centro di una polemica su X che rischia di raggiungere le aule di un tribunale. Il rapper ha mostrato la foto di un ragazzo, presunto hater del piccolo Leone, ma si trattava di un'altra persona, e precisamente di Wazza, un utente del Twitter calcio.

Fedez contro il Twitter Calcio

Nel corso della puntata di Mucchio Selvaggio di oggi, Fedaz ha ripreso una polemica contro il Twitter calcio iniziata qualche settimana fa. Il rapper, in particolare, ce l'aveva contro chi aveva preso di mira il piccolo Leone, il suo primogenito.

"Mio figlio è andato in campo con i calciatori, come fanno molti bambini. Alcuni hanno preso la foto con mio figlio e Theo Hernandez. Uno ha scritto 'Hai un proiettile solo, a chi spari?'. Un altro gli ha augurato una malattia. A me rinfacciano il black humor su Emanuela Orlandi, io ho fatto una battuta e sapete chi sono: nome, cognome. Voi vi nascondete dietro l'anonimato senza metterci la faccia", aveva detto il rapper nelle sue storie di Instagram minacciando querelare tutti.

La gaffe del rapper

Tornando su questa polemica, oggi nel corso di Muschio Selvaggio, Fedez ha parlato di una altro hater "Ed ora passiamo a Davidone, che ha già goduto per la morte del mio cane" ha detto il rapper aggiungendo che lo stesso utente ha ironizzato sul suo problema di salute al pancreas.

"Eccomi, ci metto la faccia così posso finalmente dire assumendomi tutta la responsabilità che godo per il problemino al pancreas di Fedez", ha scritto Davidone sui social pubblicando la sua foto, mostrata da Fedez durante il suo podcast.

In realtà la foto non apparteneva a Davidone ma ad un altro utente di X, ovvero di Wazza, noto tifoso dell'Inter sul social di Elon Musk. Lo scambio d'identità è stato reso nota dallo stesso Wazza attraverso una serie di post su X.

"Mi sa che abbiamo un problema Ho già provveduto a querelare tal Davidone, ma mi sa che quella non è la sua faccia da caz.o, ma la mia. Come la mettiamo?", ha scritto nel primo post con tanto di video in cui veniva accusato da Fedez.

"Meme a parte ragazzi quello che ha fatto il signor Fedez e la trasmissione Muschio Selvaggio è di una gravità pazzesca - ha aggiunto in un secondo post - C'è chi non regge il peso della pubblica gogna... ci siamo capiti. Letteralmente ogni social intasato, whatsapp e quant'altro. Ovviamente mi muoverò nelle sedi opportune, ma sono molto turbato dalla cosa".