Federico Palmieri: morto suicida l'attore di Ride

Federico Palmieri è morto: l'attore si è suicidato nella giornata di ieri. Il corpo di Palmieri è stato trovato privo di vita nel giardino dello stabile in cui viveva, a Roma.

Federico Palmieri, 41 anni, è stato trovato impiccato ieri nel giardino del condominio dove viveva, nei pressi di Piazza Bologna a Roma, precisamente in Via Michele Di Lando, senza lasciare apparentemente nessun messaggio. Palmieri viveva con sua madre e con il suo amato cane, ma la donna non era in casa al momento dell'accaduto.

A trovare il corpo, un'amica dell'attore, alla quale lui aveva chiesto di portare il cane fuori e che ha allertato i soccorsi, arrivati quasi subito. Nonostante i numerosi sforzi di rianimare Palmieri, non c'è stato nulla da fare.

Dal film 'In Nomine Satan': Federico Palmieri in una scena

Federico Palmieri era attore, regista e autore di teatro e cinema, figlio del regista Gaetano Palmieri e proprio grazie al padre si era avvicinato alla recitazione già dall'adolescenza.

Fondatore e insegnante al Teatro dei Balbuzienti, l'artista ha vinto nel 2017 il premio miglior corto al Milano Film Festival e il Premio miglior attore al BucharestShortCut Cinefest, nel 2018, con il cortometraggio intitolato Anna e Marco, presentato poi anche al Pigneto Film Festival.

La sua vita è stata dedicata completamente alla recitazione, sia per il teatro che per il cinema. Nel 2018 il suo ultimo film è stato Ride, dove ha lavorato al fianco di Valerio Mastandrea.