Federico Nicotera di Uomini e Donne: Nuova storia d'amore dopo la rottura con Carola Carpanelli?

Federico Nicotera ex di Carola Carpanelli si starebbe frequentando con una ex tronista di Uomini e donne, ecco chi sarebbe

Federico Nicotera e Carola Carpanelli si sono lasciati pochi mesi dopo essere usciti da Uomini e Donne, nel programma di Maria De Filippi la ragazza era scesa in studio per corteggiare Federico, il tronista della precedente edizione del Trono classico. Ora, secondo quanto rivelato da Deianira Marzano, Nicotera avrebbe iniziato a frequentare Veronica Rimondi, anche lei ex tronista.

Federico Nicotera abbandona Uomini e Donne con Carola Carpanelli: Fine di una storia appassionante

Dopo un'edizione del Trono Classico che ha appassionato il pubblico del dating show di Maria De Filippi, Federico Nicotera ha scelto di abbandonare il programma con Carola Carpanelli. I due hanno iniziato a convivere per la gioia dei fan della coppia, ma dopo pochi mesi, a giugno di quest'anno, si sono separati, la loro storia d'amore è giunta al termine.

Le tensioni e l'accusa di gelosia: Il confronto negli studi di Maria De Filippi

Negli studi di Maria De Filippi, dove sono tornati all'inizio di questa nuova stagione di Uomini e Donne, Carola ha accusato Federico di eccessiva gelosia, mentre il ragazzo le ha rimproverato di essersene andata all'improvviso, senza salutare nessuno.

"L'amore non scompare in pochi giorni. Ho perso 7 chili", disse il ragazzo che tra i due, durante il faccia a faccia finale, sembrava il più coinvolto e, forse, ancora innamorato della ragazza che l'aveva corteggiato fino a pochi mesi prima.

Federico Nicotera e Veronica Rimondi: Nuova coppia?

Ora, dopo qualche mese, secondo le indiscrezioni riportate dall'esperta di gossip Deianira Marzano, Federico Nicotera ha iniziato a frequentare Veronica Rimondi, che ad agosto ha interrotto il suo fidanzamento con Matteo Farnea. I due si erano conosciuti nel dating show, alla scelta finale Veronica aveva preferito Matteo ad Andrea.

"Scooop al 100%, sono una parente 'in borghese'. Veronica Rimondi, ex di Matteo Farnea, ha rotto con lui! Ora si sta frequentando con Federico Nicotera", è la segnalazione arrivata alla Marzano.

Federico e Veronica hanno di recente pubblicato alcune foto insieme su Instagram, in compagnia di Alessio Corvino e Lavinia Mauro. Quest'ultima ha condiviso la sua esperienza nel Trono Classico con Federico, e la sua scelta era caduta su Alessio.

Tra Federico e Veronica sono emerse anche alcune interazioni sui social, ma la presunta coppia non ha ancora rilasciato commenti in merito alla notizia.