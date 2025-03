Chi l'ha visto stasera su Rai 3: i casi e le anticipazioni di mercoledì 12 marzo 2025

Appuntamento stasera su Rai 3 con Chi l'ha visto, il programma condotto da Federica Sciarelli che si occupa di cronaca nera e persone scomparse. In particolare, quelle vicende rimaste irrisolte, e che per questo motivo hanno catturato l'attenzione del pubblico.

A partire dalle 21.20, questa sera la giornalista tornerà sulla scomparsa di Mara Favro, la misteriosa morte di Liliana Resinovich e sul caso di Pierina Paganelli.

Come sempre poi, la linea di Chi l'ha visto rimane aperta per segnalazioni, avvistamenti di persone scomparse e richieste d'aiuto.

Il caso Mara Favro

Chi l'ha visto? - Federica Sciarelli conduce lo storico programma di RaiTre

Iniziamo dalla vicenda di Mara Favro, cameriera 51enne scomparsa un anno fa, nella notte tra il 7 e l'8 marzo a Chiomonte dopo aver lavorato alla pizzeria Don Ciccio. I suoi resti sono stati trovati vicino al depuratore di Gravere, in provincia di Torino. Ad essere indagato per omicidio è Luca Milione, proprietario della pizzeria che si trova a pochi chilometri dal luogo in cui è stato ritrovato il cadavere della donna; insieme a lui è indagato per omicidio e occultamento di cadavere anche l'ex pizzaiolo Cosimo Esposto. Milione si dichiara innocente, in quanto qualcuno vorrebbe incastrarlo.

Il programma si occuperà del caso ospitando Fabrizio Pace, presidente di "Penelope Piemonte" e consulente della famiglia di Mara Favro.

Le novità sulla morte di Liliana Resinovich

Il programma tornerà sulla vicenda della morte di Liliana Resinovich. Ci sono infatti novità sul caso: è emerso che Resinovich sia stata uccisa il giorno stesso della sua scomparsa, probabilmente la mattina. Il corpo dunque, sarebbe rimasto nel luogo del ritrovamento fino alla sua scoperta.

A questo punto, l'ipotesi è che la donna sia stava avvicinata mentre stava passeggiando; questa persona l'avrebbe invitata o costretta a salire su un mezzo, per poi andare nel luogo dell'omicidio. Il tutto, si ipotizza, in un tempo di quattro ore.

L'amante Claudio Sterpin ha lanciato nuove accuse contro Sebastiano, marito della Resinovich, secondo cui il corpo sarebbe stato portato nel boschetto la sera prima del ritrovamento, altrimenti sarebbe stato divorato dai cinghiali. In studio con Federica Sciarelli, il fratello della donna, Sergio, e la cugina Silvia Radin.

Pierina Paganelli e l'incidente del figlio Giuliano

Chi l'ha visto? - Federica Sciarelli conduce il programma di RaiTre.

Infine, spazio al caso di Pierina Paganelli. La nuora Manuela Bianchi ha dichiarato che, il giorno del ritrovamento della donna, Louis Dassilva la stava aspettando e le indicò come comportarsi e come dare l'allarme. Per questo motivo, Manuela Bianchi è finita nel registro degli indagati per favoreggiamento.

La scorsa settimana inoltre, è stata interrogata durato 13 ore: durante questo lungo interrogatorio, la Bianchi ha raccontato di atteggiamenti violenti da parte di Dassilva, il quale avrebbe mostrato anche una rabbia crescente nei confronti di Pierina.

Inoltre ci potrebbero essere un legame tra la morte di Pierina e l'incidente avvenuto cinque mesi prima al figlio Giuliano. Mentre andava a lavoro in bici infatti, era il 7 maggio 2023, Giuliano era stato investito ed era rimasto in coma per mesi, tornando a casa dall'ospedale solo pochi giorni dopo l'omicidio della madre, avvenuto il 3 ottobre. La Procura aveva chiesto l'archiviazione dell'indagine sull'incidente, ma alla luce degli ultimi risvolti sul caso Paganelli, l'indagine potrebbe essere riaperta.