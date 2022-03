Federica Panicucci: "Ero la babysitter del figlio di Paolo Bonolis, mi dava 4mila lire l’ora"

Secondo quanto svelato da Federica Panicucci nella sua ultima intervista, la conduttrice in passato avrebbe lavorato come babysitter per il figlio di Paolo Bonolis.

Federica Panicucci, durante una recente intervista pubblicata da Il Corriere della Sera, ha parlato del suo passato rivelando di aver lavorato come babysitter per il figlio di Paolo Bonolis quando andava ancora a scuola, guadagnando 4mila lire l'ora.

Federica Panicucci in onda su Canale 5 con un abito firmato da Giò Guerreri.

"Sembra piuttosto incredibile, però è stato davvero così: ho fatto da babysitter al primo figlio di Paolo Bonolis, Stefano. Aveva nove mesi, quando mi chiamavano badavo a lui... Paolo mi dava 4mila lire l'ora", ha raccontato la Panicucci. "Andavo a scuola e per me era un lavoretto... Lui all'epoca faceva il conduttore di Bim Bum Bam."

"Una sera, mentre ero da lui, gli chiesi di poter accendere la tv per vedere il concorso di modelle The look of the Year, programma che in futuro avrei anche condotto," ha continuato la conduttrice. "In quel momento mi disse: 'Perché non provi anche tu a fare la modella?'. E mi diede l'indirizzo dell'agenzia che poco dopo mi fece fare il provino per Portobello".

Alessandro Siani con Federica Panicucci durante una puntata di Bulldozer

Federica Panicucci ha concluso questa parte dell'intervista su Paolo Bonolis dicendo: "Se non mi avesse dato l'indirizzo di quell'agenzia, chissà come sarebbero andate le cose... Da sempre il mio sogno era diventare una presentatrice: già da bambina imitavo Loretta Goggi e Raffaella Carrà. I primi lavori per me sono stati nella pubblicità: una campagna pubblicitaria per un test di gravidanza, una per una crema contro i dolori articolari, una per un dentifricio, una per un lassativo e una per degli assorbenti... in effetti tutto nella sfera salute, pensandoci."