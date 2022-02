Federica Panicucci, la sua auto colpita da una tegola "Sono viva per miracolo"

Federica Panicucci ha scelto Instagram per rivelare ai fan di essere "viva per miracolo" dopo che a Milano la sua auto è stata colpita da una tegola a causa delle forti raffiche di vento. Le immagini della vettura pubblicate online dalla conduttrice televisiva sono semplicemente impressionanti.

"Questo è il tetto di vetro della mia auto dopo che una tegola è volata giù da un tetto e mi ha colpito in pieno." Ha scritto la Panicucci nelle sue Instagram stories, come commento alle foto della sua vettura. "Per fortuna il vetro a resistito. Sono viva per miracolo".

A Milano il vento è stato molto forte nelle ultime ore e le raffiche sono arrivate fino a 90 km/h. Anche Mahmood, il vincitore di Sanremo, una volta tornato a casa dopo il trionfo sul palco dell'Ariston, ha raccontato di aver dovuto riparare alcuni danni causati dal vento forte.

Il Comune del capoluogo lombardo raccomanda di "evitare gli spostamenti se non necessari e, nel caso di utilizzo del mezzo privato, evitare i viali alberati e la prossimità a ponteggi edili. I condomini privati sono chiamati ad informare i propri condomini per evitare cadute di materiali dai balconi."