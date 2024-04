FBI International, uno dei protagonisti lascia la serie: il suo destino è deciso!

Nonostante abbia ricevuto il via libera dalla CBS per una quarta stagione, FBI: International sta attraversando un periodo difficile a causa dell'uscita di alcuni personaggi molto amati dal pubblico del secondo spin-off del franchise FBI ideato da Dick Wolf e Craig Turk. Ora dagli Stati Uniti arriva la notizia che nell'undicesimo episodio della terza stagione ci sarà l'addio di uno dei protagonisti, la cui partenza potrebbe avere un impatto significativo sulla trama e sulla dinamica del Fly Team.

FBI: International: Addio a un protagonista e possibili scenari per l'uscita

La seconda stagione di FBI: International si era conclusa con l'esplosione degli uffici del Fly Team, un cliffhanger che aveva lasciato gli appassionati della serie con il fiato sospeso. Fortunatamente, tutti i protagonisti erano sopravvissuti all'attentato, ma alla fine dell'episodio "June", la squadra ha dovuto dire addio a Jamie Kellett, interpretata da Heida Reed, che ha deciso di tornare negli Stati Uniti. Il suo posto è stato preso da Christina Wolfe, che interpreta Amanda Tate.

Per coloro che non conoscono la serie, FBI: International è ambientata a Budapest e segue le vicende del Fly Team, un'unità speciale chiamata a risolvere casi federali che coinvolgono cittadini statunitensi in Europa. La squadra si occupa di investigazioni complesse, spesso lavorando in collaborazione con autorità locali e internazionali per mantenere la sicurezza e garantire giustizia.

Nelle ultime ore dagli Stati Uniti è giunta la notizia che a fine stagione il protagonista lascerà i suoi compagni d'avventura. Luke Kleintank ha deciso di dire addio alla serie e al suo personaggio, l'agente speciale Scott Forrester, che è stato a capo del Fly Team fin dal primo episodio dello spin-off. La sua partenza segna una svolta importante per la squadra che dovrà affrontare l'uscita del suo leader.

"Dopo molte riflessioni e considerazioni, ho preso la difficile decisione di lasciare 'FBI: International'", ha dichiarato Kleintank in una nota riportata dalla stampa. "Questa decisione è guidata dal mio costante impegno nei confronti della mia famiglia, il cui amore e benessere sono fondamentali nella mia vita".

Luke Kleintank in una scena di FBI:International

"Sono profondamente grato allo straordinario cast e alla troupe dello show, che non sono stati solo colleghi, ma anche una famiglia lontana da casa", ha continuato l'attore "La loro incrollabile dedizione e il loro straordinario talento hanno reso ogni momento sul set un viaggio indimenticabile che ha arricchito la mia vita in innumerevoli modi. Infine, vorrei anche estendere i miei ringraziamenti ai fan che ci hanno supportato durante le prime tre stagioni".

L'ultima apparizione nel franchise dell'ex protagonista di The Man in the High Castle andrà in onda negli Stati Uniti il prossimo 7 maggio. Si tratta dell'undicesimo episodio della terza stagione, che ha un totale di tredici episodi ed è iniziata in ritardo a causa dello sciopero degli attori e degli sceneggiatori

Non è stato ancora rivelato se l'addio di Luke Kleintank seguirà le orme di quello di Heida Reed, con un'uscita più pacata, o se sarà un'uscita di scena più drammatica con la morte dell'agente speciale Scott Forrester. Gli spettatori dovranno attendere il finale dell'episodio per scoprire quale sarà il destino del personaggio.