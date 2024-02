FBI e FBI: International stasera su Rai 2, trama e cast degli episodi del 24 febbraio

Stasera 24 febbraio, a partire dalle 21:20, su Rai 2 vanno in onda i nuovi episodi della quinta stagione di FBI e della seconda stagione di FBI: International. Ecco le trame e i principali protagonisti delle puntate di questa sera.

FBI: Sinossi della serie

FBI è un Crime drama che ci porta dietro le scene dell'ufficio del Federal Bureau of Investigation di New York City. Gli agenti di prima classe che lavorano in questa sezione hanno a che fare con casi più complessi e pericolosi, dal terrorismo internazionale al crimine organizzato.

FBI è stata rinnovata per una settima stagione.

Episodio 22 - Compromessi

I federali devono indagare sulla morte per overdose di sei ragazzi che sono stati ritrovati in un bosco a Bronxville. La droga proviene da un'organizzazione criminale albanese che spaccia stupefacenti fai da te.

Per mettere fine all'attività di questa gang gli agenti si avvalgono dell'aiuto dell'agente Val Sula che si occupa di crimine organizzato. Val è musulmano come Omar e durante l'operazione si troverà a conciliare la fede con il lavoro di agente.

F.B.I. International: Sinossi della serie

FBI: International segue gli agenti d'élite dell'International Fly Team dell'FBI con sede a Budapest ma che viaggiano per il mondo con la missione di proteggere gli americani ovunque si trovino.

La serie trasmessa dalla CBS è stata rinnovata per una terza stagione.

Episodio 21 - In pasto agli squali

Il caso riguarda una ricca figlia di papà che uccide un immigrato per evitare che denunci la sua famiglia per la morte di un operaio in uno dei cantieri della loro impresa.

Dove vedere le due serie

FBI: International e FBI andranno in onda stasera 3 febbraio su Rai 2 in prima serata alle 21:20 e si potranno seguire anche in live streaming su RaiPlay, dove saranno disponibile anche nella sezione on demand dedicata alle serie FBI.