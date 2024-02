FBI e FBI: International stasera su Rai 2, trama e cast degli episodi del 17 febbraio

Stasera 17 febbraio, a partire dalle 21:20, su Rai 2 vanno in onda i nuovi episodi della quinta stagione di FBI e della seconda stagione di FBI: International. Ecco le trame e i principali protagonisti delle puntate di questa sera.

FBI: Sinossi della serie

FBI è un Crime drama che ci porta dietro le scene dell'ufficio del Federal Bureau of Investigation di New York City. Gli agenti di prima classe che lavorano in questa sezione hanno a che fare con casi più complessi e pericolosi, dal terrorismo internazionale al crimine organizzato.

FBI è stata rinnovata per una settima stagione.

Episodio 21 - Privilegio

Quando la figlia di un Senatore viene rapita, tutte le forze dell'ordine si mobilitano per trovarla. La squadra dell'FBI scopre che tre giorni prima era stata rapita un'altra ragazza, ma il caso era stato archiviato.

F.B.I. International: Sinossi della serie

FBI: International segue gli agenti d'élite dell'International Fly Team dell'FBI con sede a Budapest ma che viaggiano per il mondo con la missione di proteggere gli americani ovunque si trovino.

La serie trasmessa dalla CBS è stata rinnovata per una terza stagione.

Episodio 20 - Una tradizione di segreti

Il fratello di Smitty la chiama in suo soccorso perché c'è stato un furto di dati nella banca svizzera per cui lavora e Smitty rischia il posto di lavoro a causa del suo coinvolgimento emotivo.

Dove vedere le due serie

FBI: International e FBI andranno in onda stasera 3 febbraio su Rai 2 in prima serata alle 21:20 e si potranno seguire anche in live streaming su RaiPlay, dove saranno disponibile anche nella sezione on demand dedicata alle serie FBI.