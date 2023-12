FBI e FBI: International stasera su Rai 2, trama e cast degli episodi del 16 dicembre

Stasera 16 dicembre, a partire dalle 21:20, su Rai 2 vanno in onda nuovi episodi della qionta stagione di FBI e della seconda stagione di FBI: International. Le serie fanno parte del franchise FBI, che comprende anche FBI: Most Wanted, tutti trasmessi dalla CBS. Ecco le trame ed i principali protagonisti delle puntate di questa sera.

FBI sinossi della serie

FBI è un Crime drama che ci porta dietro le scene dell'ufficio del Federal Bureau of Investigation di New York City. Gli agenti di prima classe che lavorano in questa sezione hanno a che fare con casi più complessi e pericolosi, dal terrorismo internazionale al crimine organizzato.

FBI è stata rinnovata per una settima stagione.

La trama e il cast delle puntate di sabato 16 dicembre

Episodio - 14 - Crypto

Gli agenti si mettono sulle tracce di un rapinatore, all'apparenza inesperto, che nel giro di poche ore però mette a segno più colpi. Il rapinatore, Tom Hoffman, è il proprietario di uno strip club alla ricerca disperata di soldi, deve restituire un prestito a Mason Simonian che ha minacciato di morte lui e la sua famiglia.

Una volta arrestato, Tom collaborerà per incastrare il suo aguzzino ma l'operazione metterà a rischio la vita di Tiffany.

Interpreti e personaggi

F.B.I. International

FBI: International segue gli agenti d'élite dell'International Fly Team dell'FBI con sede a Budapest ma viaggiano per il mondo con la missione di proteggere gli americani ovunque si trovino.

La serie trasmessa dalla CBS è stata rinnovata per una terza stagione.

La trama e il cast delle puntate di sabato 16 dicembre

Episodio - 13 - Indifendibile

L'avvocato di un'azienda chimica, accusato di aver avvelenato i suoi operai, viene assassinato. Dietro l'omicidio si celano molti affari sporchi.

Interpreti e personaggi