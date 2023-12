FBI e FBI: International stasera su Rai 2, trama e cast degli episodi del 30 dicembre

Stasera 30 dicembre, a partire dalle 21:20, su Rai 2 vanno in onda nuovi episodi della quinta stagione di FBI e della seconda stagione di FBI: International. Le serie fanno parte del franchise FBI, che comprende anche FBI: Most Wanted, tutti trasmessi dalla CBS. Ecco le trame ed i principali protagonisti delle puntate di questa sera.

FBI sinossi della serie

FBI è un Crime drama che ci porta dietro le scene dell'ufficio del Federal Bureau of Investigation di New York City. Gli agenti di prima classe che lavorano in questa sezione hanno a che fare con casi più complessi e pericolosi, dal terrorismo internazionale al crimine organizzato.

FBI è stata rinnovata per una settima stagione.

La trama e il cast delle puntate di sabato 30 dicembre: Episodio 16 - Prima la famiglia

La squadra deve fermare Michael Landry, un ex soldato che ha servito per i Marine in Afghanistan e che poi è stato congedato perché durante il suo servizio aveva cominciato a soffrire di un forte disagio mentale.

Landry ha deciso di farsi giustizia da solo uccidendo tutte le persone coinvolte nella morte di sua sorella Hailey dopo che era stata presa in custodia dalla polizia federale.

Interpreti e personaggi

F.B.I. International

FBI: International segue gli agenti d'élite dell'International Fly Team dell'FBI con sede a Budapest ma viaggiano per il mondo con la missione di proteggere gli americani ovunque si trovino.

La serie trasmessa dalla CBS è stata rinnovata per una terza stagione.

La trama e il cast delle puntate di sabato 30 dicembre: Episodio 15 - Fiducia

Ben è sospettato di un duplice omicidio, è stato incastrato da un agente della polizia ungherese che si rivelerà essere una talpa della mafia locale. Jamie crede nella sua innocenza, ma la sua mancanza di fiducia in lei la porterà a decidere di interrompere la relazione.

Interpreti e personaggi

Luke Kleintank: Agente Scott Forrester

Heida Reed: Agente Jamie Kellett

Carter Redwood: Agente Andre Raines

Vinessa Vidotto: Agente Cameron Vo

Eva-Jane Willis: Agente Megan 'Smitty' Garretson

Dove vedere le due serie

FBI e FBI: International andranno in onda stasera 30 dicembre su Rai 2 in prima serata alle 21:20 e si potranno seguire anche in live streaming su RaiPlay, dove saranno disponibile anche nella sezione on demand dedicata alle serie FBI.