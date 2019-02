Faun: il racconto di Joe Hill diventa un film Netflix

Faun, il nuovo racconto scritto da Joe Hill, diventerà un film prodotto da Netflix in collaborazione con Sugar23 e al centro della storia ci sarà un mondo magico.

La sceneggiatura sarà firmata da Jeremy Slater, recentemente nel team della serie The Umbrella Academy, e l'opera originale sarà inserita in una raccolta che verrà pubblicata in autunno negli Stati Uniti.

La trama rivela: "Narnia. Hogwarts. L'Isola che non c'è. Tutti luoghi magici dove i mortali possono viaggiare, meravigliandosi di fronte alle strane creature e alle cose fantastiche che non possiamo vedere nel nostro mondo. Cosa accadrebbe se si scoprisse una porta che conduce a una terra magica e invece di vivere delle avventure all'insegna delle buone intenzioni, un uomo pensasse si tratti di un'opportunità per far pagare una fortuna a chi vuole accedere a una riserva esclusiva e privata dove poter "catturare" una creatura magica? Il miliardario Tip Fallows è un cacciatore per hobby che cerca delle sfide più interessanti. Un altro cacciatore benestante, Stockton, ha un segreto da condividere e un viaggio da offrire. Tutto ciò di cui hanno bisogno è pagare 250.000 dollari per attraversare una piccola porta che si trova in un vecchio edificio nella provincia del Maine".

Hill sta già collaborando con Netflix in occasione della nuova serie Locke and Key tratta dalla sua graphic novel in cui si racconta quello che accade dopo una morte misteriosa e violenta che spinge una famiglia a trasferirsi nella vecchia residenza di famiglia, dove si trovano delle chiavi magiche che permettono a chi le possiede di ottenere dei poteri incredibili.