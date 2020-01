Fatman: Walton Goggins e Mel Gibson nel cast della commedia

Walton Goggins e Mel Gibson saranno i protagonisti di Fatman, una comedy a tinte dark che verrà prodotta da Rough House Pictures, già nel team della serie Vice Principals.

Il progetto sarà diretto dai fratelli Nelm, autori anche della sceneggiatura originale, mentre le riprese sono già in corso in Canada.

Fatman racconterà la storia di un dodicenne che ingaggia un killer su commissione dai metodi poco ortodossi per uccideere Babbo Natale, dopo aver ricevuto del carbone. Walton Goggins avrà la parte di Skinnyman, l'assassino che lavora in un negozio di giocattoli, mentre Mel Gibson avrà la parte di Babbo Natale.

Goggins è attualmente nel cast di alcune serie tv come The Unicorn, prodotta per CBS, e recentemente ha recitato per il grande schermo in occasione di Ant-Man and the Wasp.