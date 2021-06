Fathom - In profondità, su Apple TV+ in streaming da oggi

Apple presenta il documentario Fathom - In profondità, un'immersione nella ricerca di due scienziate per comunicare con le megattere e svelare il mistero del loro canto.

Apple ha rilasciato oggi, grazie all'acquisto dei diritti internazionali, il formidabile documentario Fathom - In profondità, che sarà presentato da oggi in anteprima esclusiva streaming su Apple TV +.

Diretto da Drew Xanthopoulos, qui anche direttore della fotografia, Fathom - In profondità segue le ricerche della dottoressa Ellen Garland e della dottoressa Michelle Fournet, due scienziate impegnate nello studio del canto delle megattere e della comunicazione sociale. Mentre intraprendono viaggi di ricerca paralleli ai lati opposti del pianeta, cercano di comprendere meglio la cultura e la comunicazione delle balene. Il film documentario rivela in modo univoco un profondo impegno e rispetto per il processo scientifico e il bisogno umano universale di cercare risposte sul mondo che ci circonda.

Locandina di Fathom - In profondità

Dalle ipotesi alle esperienze rivoluzionarie nel campo, Fathom - In profondità mette in mostra la passione, la curiosità, la collaborazione, la perseveranza e il lavoro necessari affinché gli scienziati arrivino a condurre importanti scoperte scientifiche. Fathom - In profondità è una produzione Sandbox Films, Impact Partners, Walking Upstream Pictures, BackAllie Entertainment e Hidden Candy. È prodotto dalla vincitrice dell'Emmy Award Megan Gilbride ("Tower"), i produttori esecutivi sono il vincitore dell'Emmy Award Andrea Meditch ("Grizzly Man"), la candidata all'Emmy Award Jessica Harrop ("Follow This"), Greg Boustead ("Fireball: Visitors From Darker Worlds") e il vincitore dell'Emmy Award Josh Braun ("Wild Wild Country").