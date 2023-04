Fatal Attraction: Il trailer della serie con Joshua Jackson e Lizzy Caplan (VIDEO)

Paramount+ ha svelato il trailer di Fatal Attraction, l'attesa serie con Joshua Jackson e Lizzy Caplan. Il progetto è il remake di Attrazione Fatale, il film del 1987 diretto da Adrian Lyne. Il primo, degli otto episodi di cui si compone la serie, sarà distribuito in Italia l'1 maggio.

La miniserie riprende il tema trattato dal film, come si evince nel trailer. Il video inizia con Dan Gallagher, interpretato da Joshua Jackson, nei panni di un prigioniero che è stato condannato per la morte di Alex Forrest (Lizzy Caplan). Dan vuole dimostrare la sua innocenza spiegando come l'incontro con Alex ha cambiato la sua vita per sempre.

Alexandra Cunningham e Kevin J. Hynes di Dirty John hanno scritto Fatal Attraction. La sceneggiatrice è stata anche produttrice esecutiva e showrunner. Il cast comprende, tra gli altri, Amanda Peet nei panni di Beth Gallagher e Alyssa Jirrels come Ellen Gallagher. Al loro fianco ci sono Toby Huss nei panni di Mike Gerard, Reno Wilson che interpreta il detective Earl Booker e Brian Goodman come Arthur Tomlinson.

Joshua Jackson ha il ruolo di Dan Gallagher, interpretato da Michael Douglas nel film Attrazione fatale. Lizzy Caplan è Alex Forrest, ruolo coperto da Glenn Close. Beth, moglie di Dan, è Amanda Peet, nella pellicola originale era Anne Archer.