Fast X: Justin Lin rinuncia alla regia del film

Fast X ha perso il suo regista: Justin Lin, che ha lavorato all'adrenalinica saga fin dal 2006, ha abbandonato il progetto prodotto da Universal.

Il filmmaker resterà comunque coinvolto come produttore esecutivo e la sua rinuncia sarebbe avvenuta in modo "amichevole" dopo alcuni giorni dall'inizio delle riprese.

Justin Lin ha rinunciato alla regia di Fast X, film di cui è anche co-sceneggiatore insieme a Dan Mazeau, per differenze creative. Il filmmaker ha dichiarato: "Con il sostegno di Universal, ho preso la difficile decisione di fare un passo indietro per quanto riguarda la regia di Fast & Furious 10, pur rimanendo coinvolto nel progetto come produttore. Nel corso di 10 anni e cinque film, sono stato in grado di girare con i migliori attori, i migliori stunt, e realizzare le migliori sequenze di inseguimento in macchina".

Lin ha aggiunto: "Essendo figlio di immigrati asiatici, sono orgoglioso di aver aiutato a costruire il franchise con il maggior spazio alla diversità nella storia del cinema. Sarò per sempre grato nei confronti del fantastico cast, della troupe e dello studio per il loro sostegno e per avermi accolto nella famiglia di Fast".

L'uscita del film è prevista per il 19 maggio 2023 e, per ora, non sembra esserci intenzione di posticiparla, considerando che la produzione non si fermerà, ma continuerà con le riprese della seconda unità prima di dover interrompersi fino all'assunzione di un nuovo regista.