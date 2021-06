Fast & Furious: Ludacris e la sua reazione al tabellone virale sull'autostrada: "Da non credere!"

Ludacris ha recentemente parlato del 'saluto autostradale' che il Dipartimento dei trasporti della Virginia ha rivolto a lui e al franchise di Fast & Furious. Il rapper e attore statunitense, all'anagrafe Chris Bridges, ha condiviso sui suoi profili social l'immagine di un tabellone stradale che sta ricevendo molta attenzione online.

Il messaggio sul cartello afferma: "Guidi veloce e furioso? Questo è Ludacris". In inglese il nome del cantante suona proprio come la parola 'ludicrous' che significa 'ridicolo'; per questo motivo Bridges ha postato la foto su Instagram e nella didascalia ha scritto: "Virginia ti amo anch'io! Da non credere. Questi cartelli dovrebbero essere su ogni autostrada."

Il Dipartimento dei trasporti della Virginia ha ripostato la foto dell'attore aggiungendo una risposta diretta proprio a lui: "Speriamo che il nostro segnale abbia reso il tuo viaggio un po' più divertente questo fine settimana. Guidate in sicurezza amici!".

Di recente Ludacris è apparso in un episodio del podcast di EW BINGE: The Fast Saga, in cui ha parlato della sua audizione per 2 Fast 2 Furious e della sua relazione con il compianto Paul Walker. "Sono l'essere umano più fortunato al mondo", ha spiegato Bridges. "Sto facendo le due cose che tutti nel mondo vogliono fare: essere una star del cinema e una rockstar. È surreale anche solo dirlo per me".